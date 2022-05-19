الهيئة الملكية للرياض: افتتاح المدرسة السنغافورية "ون وورلد OWIS" العالمية

من جانبه، قال رئيس مؤسسة المدارس العالمية، أتول تيمرنيكار: "تنطلق مدرسة "ون وورلد" العالمية من إيمانها التام بالتعليم الشامل، لتمكين الجيل القادم وإكسابهم رؤية أشمل، كما عملت المدرسة على تطوير منهجها التعليمي لتلبية احتياجات العصر، وتلتزم مدرسة ون وورلد العالمية في الرياض بتقديم التعليم النوعي، وستمد الطلاب والطالبات بأساس تعليمي راسخ، ليمكنهم من التفوق عالميًا في المستقبل".