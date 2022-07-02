الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع عقد تصميم "قطار العلا"

ومن المتوقع الانتهاء من تصميم أولى المراحل في عام 2023، حيث تم تقسيم مشروع القطار إلى عدد من المسارات، حيث يربط المسار "الأحمر" الشمالي بين أبرز المناطق السياحية والمواقع الأثرية، ويتيح إمكانية التنقّل بسهولة بين مختلف المواقع الرئيسة المحددة في مخطّط "رحلة عبر الزمن"، أما المرحلة الثانية فسوف تمتدّ لغاية جنوب محافظة العلا، مع مسار إضافي بطول 33 كم يصل لغاية المطار الدولي، سعياً لترسيخ مكانة العلا كمركز نقل بارز.