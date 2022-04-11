الهيئة الملكية لمكة: سلاسة في تفويج المعتمرين عبر محطة جبل الكعبة

وأشار إلى أنه قد عمد إلى تشغيل محطة جبل الكعبة عبر مسارين منفصلين، فهناك المسار رقم (7A) والذي يخدم الحركة من محطة ومواقف قطار الحرمين إلى محطة جبل الكعبة، ومسار رقم (12) للقادمين من منطقة العمرة ومسجد السيدة عائشة إلى محطة جبل الكعبة، أما في شأن الحركة المحيطية حول المنطقة المركزية ومحطة جبل الكعبة، فقد تم تأمين حواجز بلاستيكية بعدد (750) من أجل تنظيم حركة المشاة وفصل حركة الحافلات عن حركة مستخدمي حافلات مكة، إلى جانب توفير (560) موقفًا مجانيًا داخل قطار الحرمين بمكة المكرمة للمصلين والمعتمرين ومن ثم نقلهم إلى محطة جبل الكعبة عن طريق مسار رقم (7A).