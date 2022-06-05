الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ ««تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1443هـ»

واشتمل التمرين الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 5 إلى 6 يونيو الجاري في مدينة جدة بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة «الشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE»، على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية الرامية إلى تطوير قدرات الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج وتعزيز صمودها تجاه التهديدات السيبرانية المتجددة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحوادث السيبرانية، بما يسهم في دعم الجهات الوطنية والبنى التحتية الحساسة وحماية المصالح الحيوية للمملكة باتباع الممارسات الآمنة للتعامل مع التقنية على النحو الذي يزيد من الموثوقية ويعزز من حماية المعلومات والبيانات والأنظمة للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.