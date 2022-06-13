"الواصل ": المملكة تخطت جائحة كورونا بأسلوب مكنها من المرور بأقل الخسائر

وأشار إلى أن ما يميز التجربة السعودية هو استنادها إلى خبراتها التراكمية على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة، وكذلك تجربة المملكة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مارس عام ٢٠١٢م والأعوام التي تلتها، وقد أسهم ذلك في الخطط والإجراءات المدروسة والمنظمة التي وضعتها المملكة في مكافحة "كوفيد-19"، وها نحن بحمد الله نجني ثمار تلك الإجراءات، وفي هذه الأيام نستقبل طلائع وفود الحجاج لعام ٢٠٢٢م بطاقة استيعابية تضمن مشاركة مليون حاج من الداخل والخارج ضمن ضوابط احترازية للحفاظ على الصحة والسلامة خلال حج هذا العام.