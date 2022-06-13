"الواصل" يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات ضد الفلسطينيين

ووجهت دول مجلس التعاون الشكر للجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تقريرها الأول المفصل الذي ناقشه اليوم مجلس حقوق الإنسان، معربة عن أسفها إزاء ما خلص إليه التقرير من استنتاجات تؤكد للمجتمع الدولي أنه لا نية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإنهاء الاحتلال، ولا بالاعتراف بأي شرعية أو ولاية دولية، ولا بتنفيذ اَي من التوصيات، ضاربة عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية وأسس ميثاق الأمم المتحدة.