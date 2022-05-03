"الورود" تتصدر المبيعات الأكثر طلبًا لنساء جازان خلال إجازة العيد

وأكد عدد من المتسوقين والمتسوقات حرص أهالي منطقة جازان على شراء الورد والنباتات العطرية وفي مقدمتها "فل جازان" في علاقة مميزة وتقاليد اجتماعية متوارثة منذ سنوات طويلة، حتى إن المنازل لا تخلو من وجود الورود والنباتات العطرية، بل زراعتها في أركان وأفنية المنازل بهدف الزينة، وتعطير الأجواء، وتقديم الهدايا من منتجات تلك الأشجار للأهالي والأصدقاء.