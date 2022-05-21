الوزراء العرب يثنون على الدور القيادي للسعودية في رئاسة المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"

وأكد اجتماع المؤتمر العام بعد أن قدم رئيس المجلس التنفيذي الأستاذ هاني بن مقبل المقبل عرضا يتضمن تقرير رئيس المجلس التنفيذي، على أهمية النقلة النوعية في أداء المجلس التنفيذي، وما صاحب ذلك من تعزيزٍ لثقة الدول العربية الأعضاء في القدرة على قيادة التحول في المنظمة، ما جعل الدول الأعضاء تشارك في هذه المرحلة، لتشمل مشاركاتها جميع مجالات عمل المنظمة بما يخدم التوجهات الكبرى في عمل المنظمة لتعزيز برامجها وشراكاتها في العالم العربي.