الوزراء العرب يثنون على الدور القيادي للسعودية في رئاسة المجلس التنفيذي لـ"الألكسو"

أثنى المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" المشارك به عدد من الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية، في اجتماعه الذي انعقد اليوم في دورته الـ26 في تونس، على الدور القيادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في رئاسة المجلس التنفيذي منذ انتخابها رئيساً له قبل 10 أشهر.
وثمن المؤتمر العام الجهود النوعية التي قدمها المجلس التنفيذي والذي عمل على منطلقات جديدة في رؤية العمل العربي المشترك، وفق منهجية واضحة، وروح عمل منطلقة من العمل التكاملي بين المجلس التنفيذي وإدارة المنظمة.
وأشاد المؤتمر العام بمبادرة رئيس المجلس لوضع خارطة الطريق للمجلس التنفيذي، التي بنيت وفق منهجية واضحة مرتكزة على إشراك الدول في بناء رؤية عربية مشتركة لدعم وتمكين المنظمة لتحقيق أهدافها، مقدماً شكره وتقديره على العمل التصاعدي للمجلس التنفيذي لدعم المنظمة، وما اتخذه من إجراءات استراتيجية وتنظيمية لتطوير حوكمة وكفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين المجلس التنفيذي والمنظمة، وتعزيز العمل العربي المشترك، وعكس الواقع الفعلي للمنظمة إعلامياً بما يعزز الصورة الذهنية الإيجابية عنها.
وأكد اجتماع المؤتمر العام بعد أن قدم رئيس المجلس التنفيذي الأستاذ هاني بن مقبل المقبل عرضا يتضمن تقرير رئيس المجلس التنفيذي، على أهمية النقلة النوعية في أداء المجلس التنفيذي، وما صاحب ذلك من تعزيزٍ لثقة الدول العربية الأعضاء في القدرة على قيادة التحول في المنظمة، ما جعل الدول الأعضاء تشارك في هذه المرحلة، لتشمل مشاركاتها جميع مجالات عمل المنظمة بما يخدم التوجهات الكبرى في عمل المنظمة لتعزيز برامجها وشراكاتها في العالم العربي.
وأشار المؤتمر العام لـ"الألكسو" إلى أهمية ما تحقق من مخرجات لاجتماع المجلس التنفيذي في دورته 116 في العلا في يناير الماضي، وهو ما عمل على متابعة تنفيذه المجلس خلال الفترة القريبة الماضية، لينتج عن ذلك بدء العمل على تنويع مصادر تمويل المنظمة وتطوير النظام الداخلي للمجلس، ووضع استراتيجية للشراكات وتعزيز التسويق والإعلام، وتطوير الجوائز.
وفوض المؤتمر العام خلال الاجتماع المجلس التنفيذي باعتماد عدد من مخرجات اجتماع المجلس في دورته المنعقدة في العلا، من بينها خطة استراتيجية للشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة واستراتيجية لتعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة.
كما ناقش اجتماع المؤتمر العام تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة خلال الفترة 2020-2022م، وتنفيذ الأنشطة خارج البرامج فيما بين انعقاد دورتي المؤتمر العام العاديتين الـ25 والـ26.
واستعرض الاجتماع مشروع الخطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات، في حين اعتمد الاجتماع الحساب الختامي للإدارة العامة والمراكز الخارجية والصناديق الخاصة عن السنة المالية 2021، وتقارير الهيئات الرقابية عن الحساب الختامي للسنة المالية 2021م، والمركز المالي وموقف مساهمات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة، ومشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية للدورة المالية 2023-2024م، ومشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر للدورة المالية 2023-2024م.
يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تأسست في العام 1970م وتعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويقع مقرها في تونس، فيما تعمل في مجالات التراث والثقافة والتربية والتعليم والعلوم والبحث العلمي والمعلومات والاتصال، وتهدف إلى تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم ودعم تبادل خبرات وتجارب الدول الأعضاء، وتنسيق جهود مجامع اللغة العربية وإصدار المعاجم المتخصص متعددة اللغات، والنهوض بالفكر والثقافة العربية والتعريف بالثقافة العربية والإسلامية، وتنمية البحث العلمي ودعم التعاون المشترك بين العلماء والباحثين العرب، وتشجيع إنشاء المعاهد التي تعنى بالحضارة العربية الإسلامية، وتنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني وإِشراكها في العملية التربوية والثقافية والعلمية، والمحافظة على التراث المادي وغير المادي وحمايته ونشره.