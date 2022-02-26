الوزير "كيروس" يشيد بدور مركز خادم الحرمين وخدماته الإنسانية للمجتمع الأرجنتيني

أشاد وزير الصحة في مدينة بيونس آيرس بجمهورية الأرجنتين السيد فيرنان كيروس بالدور المميز الذي قدمه مركز خادم الحرمين الشريفين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، مبينًا أن هذه الخدمات أسهمت في استفادة قرابة المليون مواطن أرجنتيني من اللقاحات ضد فيروس كورونا في حرم ومرافق المركز بالعاصمة.

جاء ذلك خلال زيارته للمركز ولقائه مدير المركز المكلف نايف الفعيم وذلك لتقديم خطاب شكر وامتنان لما يقدمه مركز خادم الحرمين الشريفين في العاصمة بيونس آيرس من خدمات إنسانية للمجتمع الأرجنتيني عبر تسخير مرافقه ليكون مقرًا أساسيًا لتقديم لقاح كوفيد ١٩ والذي استفاد منه أكثر من ٨٠٠ ألف مستفيد داخل العاصمة.

وعبّر وزير الصحة بالعاصمة الأرجنتينية عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد - حفظهم الله - لما يوليانه من اهتمام ومساعدة لشعوب العالم وخصوصًا في الأرجنتين التي تربطها علاقات متميزة ومتينة.

وسجل "كيروس" في خطابه عبارات الشكر والعرفان لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس مجلس أمناء مركز خادم الحرمين الشريفين في العاصمة على جهوده وإسهاماته، كما شكر سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته ليقوم المركز بدوره الاجتماعي.

وكان مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في جمهورية الأرجنتين، قد وقع ووزارة الصحة الأرجنتينية، اتفاقية تعاون مشترك تنص أن يكون المركز أحد المقار الرئيسة في مدينة بيونس آيرس لتلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في الأرجنتين.