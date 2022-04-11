الوسط الإعلامي بمكة يودّع "السويهري".. وافته المنية بعد عارض صحي مفاجئ

وكان الفقيد "تركي السويهري" الذي يشغل رئيسًا لمجلس جمعية نخلة بمكة المكرمة وعمل في المجال الصحفي منذ سنوات؛ أُدخل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مساء أول من أمس بعد تعرضه لوعكة صحية لم تمهله طويلاً.