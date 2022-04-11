الوسط الإعلامي بمكة يودّع "السويهري".. وافته المنية بعد عارض صحي مفاجئ

ودّع الوسط الإعلامي بمكة المكرّمة، مساء اليوم، الإعلامي تركي السويهري؛ بعد مرض ألمّ به ولم يمهله طويلاً.
وكان الفقيد "تركي السويهري" الذي يشغل رئيسًا لمجلس جمعية نخلة بمكة المكرمة وعمل في المجال الصحفي منذ سنوات؛ أُدخل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مساء أول من أمس بعد تعرضه لوعكة صحية لم تمهله طويلاً.
وشيعت جموع غفيرة الفقيد "تركي السويهري" مساء اليوم، بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع عقب الصلاة عليه في المسجد الحرام.
من جانب آخر، نعى عددٌ من الإعلاميين بمكة المكرمة، زميلهم تركي السويهري، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلة الله أن يتغمده برحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.