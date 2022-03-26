‫ "الوطنية لحقوق الإنسان" تندد بالاعتداءات الحوثية ضد المنشآت المدنية في المملكة

ودعت الجمعية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للوقوف بحزم ضد الأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي تعتبر انتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية ومحاسبتها على ما ترتكبه من جرائم تهدد أمن المملكة والسلم والأمن الدوليين.