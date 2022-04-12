"الوطنية للإسكان" تطرح 5 آلاف فيلا سكنية جديدة في الرياض

تقع هذه الوحدات في شمال العاصمة ومشروع "الأصالة" في جنوبها، وذلك في إطار تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني عبر توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة ذات جودة وسعر مناسب تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملّك إلى 70%.