"الوطنية للإسكان" تُطلق المرحلة الأولى من مشروع "الأصالة" لمستفيدي "سكني" في الرياض

ويتميز مشروع "الأصالة" الذي يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3,8 ملايين م2 بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، ويوفر أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والتاون هاوس، وهو مصمم وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 336 -558م2 للوحدة، ويأتي المشروع ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض توفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 28 مشروعاً تحت الإنشاء.