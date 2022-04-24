"الوطنية للإسكان" تُطلق المرحلة الثانية من "سرايا الجوان" بالرياض

وأوضحت أن مشروع "سرايا الجوان" بمرحلته الثانية -الذي تنفذه شركة دار وإعمار- يوفّر 404 وحدات سكنية فلل وتاون هاوس، على مساحة تُقدر بأكثر من 105 آلاف م2، وتتراوح مساحات البناء للوحدات ما بين 360- 392م2، حيث سيتاح غدًا الحجز والاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار من خلال زيارة الرابط ، أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090، أو زيارة مركز سكني الشامل في الرياض.