الوطنية للإسكان تطلق مشروع "النرجس فيو2" بالرياض

ويتميز مشروع "النرجس فيو2" الذي يمتد على مساحة تتجاوز 112 ألف م2، ويضم 490 وحدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة بأقساط شهرية ميسرة، ويوفر تصاميم نموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 200 -395م2 للوحدة، كما يأتي ضمن عدد من المشاريع التي تحتضنها مدينة الرياض وتوفر نحو 35 ألف وحدة سكنية ضمن 27 مشروعاً تحت الإنشاء.