الوطنية للإسكان تُطلق 867 وحدة سكنية في الرياض وجدة

أعلنت الوطنية للإسكان "NHC" إطلاق مشروعَيْ "أزيان نمار" في الرياض و"جاردن فيو" في جدة، حيث ستوفر 867 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج "سكني"، وذلك ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ بهدف زيادة المعروض العقاري السكني، وزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.