"الوطنية للإسكان" تعلن بدء التقديم لبرنامج "واعد 2" 2022

ويشترط البرنامج في المتقدمين أن يكونوا سعوديي الجنسية، حاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الهندسية الموضحة خلال الـ 24 شهراً الماضية، على أن يكون الحصول على الدرجة العلمية من الدراسة بدوام كامل، وليس من برنامج عبر الإنترنت، والقدرة على الالتزام بدوام كامل، وإجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب والعمل على برامج وتطبيقات أوفيس، وأن يكون متوسط المعدل التراكمي مساويًا أو أكبر من (3 / 4) أو (4 / 5).