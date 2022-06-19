"الوطنية للإسكان" و"المراكز العربية" توقعان اتفاقية تحالف لإنشاء مول تجاري متكامل في "مرسية" بتكلفة 600 مليون ريال

ويعدّ هذا المشروع الأول من نوعه في قطاع تطوير المشاريع السكنية بالمملكة، الذي يأتي على مساحة تمتد إلى نحو 180 ألف متر مربع، ويحتوي على 150 محلًا وعلامة تجارية، تتنوع بين منتجات التجزئة، والمطاعم، والسينما والترفيه، والمواقف المخصصة للسيارات والتي تزيد على 3500 موقف وغيرها لتلبي كل احتياجات المشروع.