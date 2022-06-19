"الوطنية للإسكان" و"المراكز العربية" توقعان اتفاقية تحالف لإنشاء مول تجاري متكامل في "مرسية" بتكلفة 600 مليون ريال

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC اتفاقية تحالف مع شركة المراكز العربية؛ بهدف بناء وتشغيل مول تجاري متكامل الخدمات في مشروع "مرسية" الواقع في شمال مدينة الرياض.
تم توقيع الاتفاقية في مركز "مرسية" التفاعلي، وقد مثّل التوقيع من جانب "الوطنية للإسكان NHC" الرئيس التنفيذي المهندس: محمد بن صالح البطي، ومن جانب "شركة المراكز العربية" السيد محمد مراد العضو المنتدب للشركة.
ويعدّ هذا المشروع الأول من نوعه في قطاع تطوير المشاريع السكنية بالمملكة، الذي يأتي على مساحة تمتد إلى نحو 180 ألف متر مربع، ويحتوي على 150 محلًا وعلامة تجارية، تتنوع بين منتجات التجزئة، والمطاعم، والسينما والترفيه، والمواقف المخصصة للسيارات والتي تزيد على 3500 موقف وغيرها لتلبي كل احتياجات المشروع.
كما سيتضمن المول عددًا من المساحات المغلقة والمفتوحة، ومسطحات خضراء ونوافير مائية تجعل منه وجهة مثالية ومتنزهًا للاستجمام والترفيه لعملاء مشروع "مرسية" والضاحية بشكل عام، وتقدر تكلفة المشروع أرضاً وبناءً بنحو 600 مليون ريال، منها 260 مليون ريال تكلفة تطوير المباني.
وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي في حفل توقيع الاتفاقية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراحل تطوير مشروع "مرسية"، الذي يعد واحدًا من المشاريع النوعية التي تنفذها "الوطنية للإسكان NHC"، ومن شأنه أن يعزز تكاملية "مرسية"، بوصفها بيئة مجتمعية وسكنية متكاملة.
كما أوضح السيد محمد مراد العضو المنتدب لشركة المراكز العربية بأن مشروع "مرسية" سيكون من المشاريع الرائدة في الرياض والمملكة، قائلًا: سعيدون بأن نكون جزءًا من مشروع "مرسية"، ونتطلع إلى العمل مع مشاريع الوطنية للإسكان التي تأتي متماشية مع خطط الشركة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جميع القطاعات والاستفادة من خبراتنا في تشغيل وإدارة المراكز التجارية، بما يتناسب مع توجهاتنا في الشركة بأن نكون الوجهة المثالية لمختلف الزوار، وبما يحقق الوصول إلى مجتمع حيوي ومواكب لرؤية المملكة 2030.
ويعد مشروع "مرسية" واحدًا من سلسلة مشاريع سكنية نوعية تطورها "الوطنية للإسكان NHC" بمدينة الرياض، ويمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع، حيث يحتوي المشروع على أكثر من 5.000 منزل و570 شقة سكنية، يتم تطويرها بأسلوب حديث يوفر بيئة متكاملة تضمن للأهالي توفير كل السبل للتمتع بجودة الحياة.
وتُعد "الوطنية للإسكان NHC" أكبر ممكن ومطور في المنظومة العقارية، حيث يقوم نشاطها على تطوير القطاع العقاري والاستثمار فيه، وتعمل من أجل إثراء السوق العقاري بمشاريع نوعية من شأنها أن تسهم في تمكين منظومة العرض العقاري بالمملكة.