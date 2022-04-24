"الوطنية للإسكان NHC" تُطلق المرحلة الثانية لـ"سرايا الجوان" بالرياض.. غداً

وتفصيلاً، أوضحت "الوطنية للإسكان NHC" في بيان صحافي، اليوم، أن مشروع "سرايا الجوان" بمرحلته الثانية - الذي تنفذه شركة دار وإعمار - يوفّر 404 وحدات سكنية فلل وتاون هاوس، على مساحة تُقدر بأكثر من 105 آلاف م2، وتتراوح مساحات البناء للوحدات ما بين 360-392م2، حيث سيتاح غداً الحجز والاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار من خلال زيارة الرابط https://sakani.sa/ أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090، أو زيارة مركز سكني الشامل في الرياض.