"الوطنية للإسكان" NHC تطلق برنامج "واعد 2" لتأهيل حديثي التخرج من المرحلة الجامعية

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، أن برنامج "واعد" يُعد أحد أهم البرامج الوطنية في مجال تدريب الخريجين وتوفير الفرص الوظيفية التي تتناسب مع طموحاتهم، كما بيّن أن عدد المقبولين في البرنامج 50 من حديثي التخرج في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع وصول عدد خريجي البرنامج بحلول عام 2025، إلى أكثر من 200 خريج".