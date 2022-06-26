"الوطني للأرصاد": معلومات الطقس للحجاج بأربع لغات

أصدر المركز الوطني للأرصاد دليلًا إرشاديًا إلكترونيًا تفاعليًا للحجاج، بأربع لغات: العربية، والإنجليزية، والأوردو، والفرنسية؛ للتعريف بالحالة المناخية السائدة والمتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال مدة الحج، شملت بيانات الأمطار، والحرارة، والرطوبة النسبية، والرياح السطحية، إضافة إلى التوقعات المناخية الأخرى.