محليات

"الوطني للمسؤولية الاجتماعية": 250 متطوعاً أسهموا في توزيع مليون وجبة برمضان

على الأحياء التي توجد بها أُسَر محتاجة والشوارع
"الوطني للمسؤولية الاجتماعية": 250 متطوعاً أسهموا في توزيع مليون وجبة برمضان
جانب من توزيع وجبات إفطار صائم
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سـبق- الرياض

أكد المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية نجاح مبادرته الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي شارك فيها أكثر من 250 متطوعاً، وأسهمت في توزيع مليون وجبة إفطار في شوارع وطرق عدد من المدن الرئيسية.

وامتدت مبادرة المركز لتصل إلى عدد من الأحياء التي تتوافر بها أسر محتاجة، فيما ركزت على الطرق والإشارات التي تزداد فيها نسب الزحام والكثافة المرورية.

وشارك في تنفيذ المبادرة بالتعاون مع المركز شركات من ضمنها شركة جيني "تطبيق المشاوير"، والتي جاءت رعايتها لهذه المبادرة من منطلق ريادتهم في المسؤولية الاجتماعية والإسهام في تنمية المجتمع بما يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية
إفطار صائم
شهر رمضان

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