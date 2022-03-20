"الوفاق" لحلول النقل تعلن إطلاق بطولة "يلو" للكارتينج للهواة الصغار

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن توقيعها اتفاقاً مع الاتحاد السعودي لرياضات السيارات والدراجات النارية لإطلاق بطولة يلو للكارتينج لفئة الهواة الصغار من عمر 10 - 14 عاماً، حيث سوف تقام النسخة الأولى من البطولة على حلبة فن إكستريم في الرياض، والمشاركة متاحة أمام الجميع، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة فتح باب التسجيل وتحديد المواعيد النهائية لإقامة البطولة.
وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل المحدودة "يلو" الأستاذ محمد النجران أن إقامة مثل هذه البطولات تأتي بهدف ترغيب الأطفال في الاتجاه إلى المواقع المخصصة لممارسة مثل هذا النوع من الرياضة الذي يستهوي الكثير من الشباب الذين قد يلجأ البعض لممارستها في الطرقات العامة أو الأماكن الخاطئة، مما يعرّض هؤلاء الأطفال في هذه الفئة العمرية أو عندما يكبرون لمخاطر كبيرة ومخالفة للأنظمة.
وأضاف "النجران" قائلاً: "نهدف من خلال إقامة هذه البطولة؛ لتحقيق العديد من الأهداف؛ منها تفعيل مبادرة يلو "طرق آمنة"، والتي تعنى بالسلامة المرورية، والتي لا شك بأنها تتحقق من خلال توعية النشء بوجود أماكن مخصصة لممارسة رياضة المحركات، ومنعهم بالتالي من الممارسات والتصرفات العشوائية التي تضر المارة على الطرقات، والأمر الآخر، والذي لا يقل أهمية بأن مثل هذه البطولات للبراعم فرصة لاكتشاف المواهب؛ من أجل بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات الكبرى مثل سباقات الفومولا 1 والراليات من خلال التعرف على المواهب الصغيرة التي من الممكن صقلها وتنميتها".
ووجّه في ختام حديثه شكر "يلو" للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ممثلاً في صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس اتحاد السيارات على جهودهم ودعمهم؛ لإقامة مثل هذه البطولات؛ بهدف نشر هذه الرياضة الشيّقة.