"الوفاق" لحلول النقل تعلن إطلاق بطولة "يلو" للكارتينج للهواة الصغار

وأضاف "النجران" قائلاً: "نهدف من خلال إقامة هذه البطولة؛ لتحقيق العديد من الأهداف؛ منها تفعيل مبادرة يلو "طرق آمنة"، والتي تعنى بالسلامة المرورية، والتي لا شك بأنها تتحقق من خلال توعية النشء بوجود أماكن مخصصة لممارسة رياضة المحركات، ومنعهم بالتالي من الممارسات والتصرفات العشوائية التي تضر المارة على الطرقات، والأمر الآخر، والذي لا يقل أهمية بأن مثل هذه البطولات للبراعم فرصة لاكتشاف المواهب؛ من أجل بناء جيل قادر على المنافسة في البطولات الكبرى مثل سباقات الفومولا 1 والراليات من خلال التعرف على المواهب الصغيرة التي من الممكن صقلها وتنميتها".