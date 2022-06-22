الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يزور شركة "موضوع.كوم" في الأردن

زار الوفد الإعلامي المُرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مقر شركة "موضوع.كوم".
وأشاد الوفد بدور الشركة في دعم اللغة العربية في المنطقة، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الشركة الخدمات الأُخرى الموجّهة إلى القطاع الحكومي بشكل عام، مثل خدمات "الويب" و"قلم- مصحّح الكتابة الذّكي".
وتخلّل هذه الزيارة توقيع اتّفاقيّات ومذكّرات تعاون بين شركة موضوع.كوم، بحضور مديرها التنفيذي رامي القواسمي، وبعض المؤسسات السعودية الفاعلة؛ بهدف تعزيز التعاون بين موضوع.كوم وعدّة جهات إعلاميّة سعوديّة من خلال خدمات موضوع.
ويعتبر موضوع.كوم أكبر موقع عربي في العالم، بعدد يصل إلى أكثر من 100 مليون زائرٍ فريد شهريّاً، حيث يقدّم المعلومة المتخصّصة والموثوقيّة إضافة إلى حلول الذكاء الاصطناعي.
وتضمّنت الزيارة تكريم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك ورئيس وكالة الأنباء السعوديّة الدكتور فهد آل عقران؛ تقديراً لجهودهما في مواكبة وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فيما يتعلق بالعناية باللغة العربية وتطويرها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع رؤية موضوع.كوم.