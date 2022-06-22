الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يزور شركة "موضوع.كوم" في الأردن

وأشاد الوفد بدور الشركة في دعم اللغة العربية في المنطقة، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الشركة الخدمات الأُخرى الموجّهة إلى القطاع الحكومي بشكل عام، مثل خدمات "الويب" و"قلم- مصحّح الكتابة الذّكي".