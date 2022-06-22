"الوقاع": المملكة لها سياسة خارجية تقوم على بناء علاقات متوازنة

وزاد: "وكذلك ما يحصل في باكستان لتغيير لرئيس الوزراء وعودة العلاقات السعودية التركية إلى مجراها الطبيعي، أيضاً الرسائل التي تلقتها المملكة من الإدارة الأمريكية بالحرص على تقوية العلاقات مرة أخرى، وأيضاً في إطار آخر، والمتمثل في نجاح المملكة، بالرغم من الصعوبات والظروف الدولية القاسية في خططها الاقتصادية والتنموية، فنحن نعلم أن المملكة ستعلن ميزانية هذا العام لتدخل نادي التريليون دولار، بالتالي ستقفز مكانة السعودية في اقتصاديات العالم في مرتبة متقدمة".