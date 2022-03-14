"الوقداني" و"العصيمي" تؤكدان: شركات الموارد البشرية مكنت السعوديات

أكد كبير الإداريين بالهيئة العامة للصناعات العسكرية أمين اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي سلطان المالك أن المعرض جاء بتوجيه من سمو ولي العهد لجعله ضمن أكبر ٣ معارض في العالم.
وبين المالك في حديثه لبرنامج سوق العمل أنهم واجهوا بعض التحديات في تسويق المعرض خلال جائحة كورونا، حيث استطاعوا حضور 5 معارض عالمية في العام بعد إزالة بعض القيود مما ساهم في جلب 600 جهة مشاركة حكومية وشركات محلية وعالمية من 42 دولة .
وأوضح أن الهيئة اطلقت استراتيجية خاصة بتنمية الموارد البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية الموارد البشرية من الجنسين في ما يتعلق بالصناعات العسكرية مما ساهم في رفع عدد الكوادر النسائية في قطاع الصناعات العسكرية، مشيراً إلى أن المعرض حرص على الاحتفاء بيوم المرأة العالمي لتعزيز مكانتها في القطاع .
وذكر المالك أن هدف مشاركة الشركات المحلية في المعرض هو إبراز دورها وإتاحة الفرصة لها للتطور من خلال الشراكات والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والشركات العالمية، وأشار إلى أن اليوم الأخير من المعرض خصص للمواهب السعودية لإعطائهم الفرصة للتعرف على الشركات المحلية والعالمية .
وختم المالك حديثه بأن المعرض سيقام كل عامين مع خطط للتوسع فيه، حيث ستكون النسخة القادمة في 2024، وبلغ عدد الزوار لأكثر من 65 ألف زائر بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 85 وفدًا رسميًا، وكذلك أكثر من 600 إعلامي عربي وأجنبي شاركوا في تغطية المعرض حيث وصل عدد اللقاءات إلى أكثر 1000 لقاء إعلامي .
من جانبها أكدت مديرة الالتزام والحوكمة في شركة مهارة للموارد البشرية نوران الوقداني أن قرارات تمكين المرأة ودعمها ساهم في توسيع مشاركتها المجتمعية والاقتصادية، كالقوانين والأنظمة الخاصة ببيئة عمل المرأة التي عززت من حضورها في مختلف المجالات، خصوصًا أن وزارة الموارد البشرية قدمت العديد من البرامج والدورات التدريبية لتعزيز قدرات المرأة.
وأوضحت الوقداني أن البرامج القيادية التي تقدمها شركة مهارة ساهمت في تأهيل النساء للمناصب القيادية، إذ تشكل نسبة القياديات السعوديات في شركة مهارة 7% من مجموع الموظفات.
يأتي هذا فيما أكدت مشرفة قسم إثراء المعرفة في شركة إبدال للموارد البشرية سارة العصيمي أنه بفضل قرارت تساوي الفرص بين الجنسين أصبحت المرأة السعودية تتولى مناصب قيادية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
وبينت العصيمي أن قطاع الموارد البشرية من أهم القطاعات التي ساهمت في صقل المواهب النسائية السعودية من خلال البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية مما ساهم بدعم كبير لنجاح المرأة في سوق العمل، وأشارت أن شركة إبدال ركزت على تقديم دورات تدريبية للمرأة ذات شهادات عالمية ومن ضمنها برنامج "إعداد قادة الصف الثاني"، حيث مكن العديد من النساء من تولي مناصب قيادية .
ويعرض برنامج سوق العمل أسبوعياً على قناة روتانا خليجية بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموراد البشرية والذي يسلط الضوء على قضايا وملفات سوق العمل.