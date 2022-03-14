"الوقداني" و"العصيمي" تؤكدان: شركات الموارد البشرية مكنت السعوديات

وختم المالك حديثه بأن المعرض سيقام كل عامين مع خطط للتوسع فيه، حيث ستكون النسخة القادمة في 2024، وبلغ عدد الزوار لأكثر من 65 ألف زائر بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 85 وفدًا رسميًا، وكذلك أكثر من 600 إعلامي عربي وأجنبي شاركوا في تغطية المعرض حيث وصل عدد اللقاءات إلى أكثر 1000 لقاء إعلامي .