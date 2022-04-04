الوقوف على المكبرية الجنوبية لتشغيلها جزئياً في رمضان وبالكامل في الحج

قامت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع، ومن خلال التنسيق مع شركاء النجاح مكتب الإنشاءات التابع لوزارة المالية، بالوقوف على الأعمال الخاصة بتجهيز وتهيئة المكبرية الجنوبية، بحضور الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس عمار بن محمد الأحمدي، والوكيل المساعد لشؤون الأئمة والمؤذنين الشيخ محمد خياط.
وأوضح "الأحمدي"، خلال الجولة، أنه سيتم الاستفادة من المكبرية الجنوبية بشكلٍ جزئي خلال موسم رمضان المبارك بعد أن يتم استكمال منظومة الخدمات الإلكتروميكانيكية والتشطيبات المعمارية النهائية بها، على أن يتم تشغيلها والاستفادة منها بشكلٍ كاملٍ في موسم الحج لهذا العام ١٤٤٣هـ.
كما أكد حرص الوكالة على رفع مستوى الجاهزية لكل المواقع والمرافق وتهيئتها عبر معالجة الملاحظات والتأكد من عمل كافة الأنظمة الالكتروميكانيكية والخدمات التشغيلية وفق الأطر والطرق الفنية السليمة، وذلك إنفاذاً واتساقاً للتوجيهات الكريمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عبر توفير السبل كافة وتذليل العقبات لتقديم أفضل وأجود الخدمات لرواد بيت الله الحرام، في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة الحرمين الشريفين وزوّارهما.