الوقوف على المكبرية الجنوبية لتشغيلها جزئياً في رمضان وبالكامل في الحج

وأوضح "الأحمدي"، خلال الجولة، أنه سيتم الاستفادة من المكبرية الجنوبية بشكلٍ جزئي خلال موسم رمضان المبارك بعد أن يتم استكمال منظومة الخدمات الإلكتروميكانيكية والتشطيبات المعمارية النهائية بها، على أن يتم تشغيلها والاستفادة منها بشكلٍ كاملٍ في موسم الحج لهذا العام ١٤٤٣هـ.