الوكالة المساعدة للأمن تكثف جهودها استعداداً لرمضان بالحرم النبوي

أكد الوكيل المساعد للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والأزمات سعود بن مساعد الصاعدي، أن الوكالة المساعدة تسعى دائماً لتقديم أعلى مستويات الخدمة؛ استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في ضمان سير الأعمال والأداء بالشكل الصحيح ووفق الخطة المحددة؛ وذلك لخدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزائريه، بما يسهل لهم أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.