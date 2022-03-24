الوكالة المساعدة للأمن تكثف جهودها استعداداً لرمضان بالحرم النبوي

أكد الوكيل المساعد للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والأزمات سعود بن مساعد الصاعدي، أن الوكالة المساعدة تسعى دائماً لتقديم أعلى مستويات الخدمة؛ استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في ضمان سير الأعمال والأداء بالشكل الصحيح ووفق الخطة المحددة؛ وذلك لخدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزائريه، بما يسهل لهم أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح "الصاعدي" أنه تم فتح 55 باباً لدخول المصلين والزوار وفتح ثمانية سلالم كهربائية، إضافة إلى فتح ستة مخارج في الأقسام النسائية، مضيفاً أن عدد المستفيدين من بطاقة تسهيل الخروج للوضوء 4300 شخص.
وبيّن أن الإدارات التابعة للوكالة المساعدة حريصة فيما بينها على التعاون المستمر، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة؛ لخدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.