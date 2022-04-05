الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية تقدم خدماتها بـ5 لغات لقاصدات المسجد الحرام

ورفعت شكرها إلى الوكيل المساعد للغات والترجمة ديما بنت سالم بالسليم، على دعمها واحتوائها لمثل هذه المبادرات الهادفة، كما قدمت الشكر لمساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، على ما توليه من رعاية واهتمام كبيرين بمنظومة الخدمات النسائية التي تأتي مترجمة لتوجيهات الرئيس العام في ضرورة تجويد كافة الخدمات لإيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.