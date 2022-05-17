الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بالذكرى الـ 80 لعلاقاتها الرسمية مع المملكة

بعد فترة وجيزة من الافتتاح، استقرت المفوضية الأمريكية في منزل البترجي التاريخي بمنطقة البلد، في جدة التاريخية حيث مكثت هناك حتى عام 1953 ثم انتقلت إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المنشأة حديثاً في شارع فلسطين، في عام1984، كجزء من النقل العام للبعثات الأجنبية، ثم انتقلت السفارة إلى الرياض وأُعيد إنشاء المجمع الواقع في شارع فلسطين ليصبح القنصلية العامة للولايات المتحدة في جدة. واستمرت في تقديم الخدمات الى أهالي المنطقة الغربية في المملكة حتى تم الانتقال إلى مجمع القنصلية الجديد في عام 2019 الواقع شمال جدة بحي المحمدية.