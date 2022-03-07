"الياه سات" تتعاون مع "إيدج" لتزويد "نمر" بحلول اتصالات فضائية قابلة للتشغيل البيني

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة نمر أبري دو بليسيس: "بصفتنا الشركة الرائدة في المنطقة في تصنيع المركبات المدرعة التي أثبتت كفاءتها في القتال؛ يسعدنا أن نعلن عن اتفاقيتنا مع مشغل خدمات الأقمار الصناعية الرائد في دولة الإمارات لدمج حلولهم الرائدة للاتصالات الفضائية في أحدث منصاتنا. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا باستخدام أحدث التقنيات التي تضمن تميز عملائنا في هذا المجال".