"الياه سات" تتعاون مع "إيدج" لتزويد "نمر" بحلول اتصالات فضائية قابلة للتشغيل البيني

أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: YAHSAT (رمز التعريف الدولي: AEA007501017)، المزود الرائد لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ عن اتفاق ذراعها الحكومي "الياه سات للخدمات الحكومية") "YGS") مع شركة "نمر"، إحدى شركات مجموعة "إيدج"، الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية التي أثبتت كفاءتها ميدانياً.
وتنصّ الاتفاقية على تزويد أنظمة المركبات الدفاعية التابعة لشركة "نمر" بحلول الاتصالات أثناء الحركة (COTM) الجاهزة للاستخدام.
جاء الإعلان عن الاتفاقية في معرض الدفاع العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، وهي تعد امتداداً للشراكة التي صيغت بين الطرفين من خلال توقيع مذكرة تفاهم في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (إيدكس 2021) الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي العام الماضي.
وأتاحت مذكرة التفاهم لكلا الطرفين تطوير مفهوم عام يظهر كيف يمكن لحلول الاتصالات أثناء الحركة (COTM) من "الياه سات" أن تعمل بكفاءة على الآليات العسكرية التابعة لشركة "نمر".
وتستعرض "الياه سات" و"نمر" خلال معرض الدفاع العالمي إحدى محطات "الياه سات" التي تم تركيبها على مركبة AJBAN 442A التابعة لشركة "نمر".
ومن خلال الاختبار المسبق لحلول "الياه سات" للاتصالات أثناء الحركة (COTM) ودمجها في العديد من الأنظمة المركّبة والمتصلة على المركبات، نجحت "الياه سات" في أن تضمن لعملائها وبشكل فعال تجنب المخاطر والتكاليف غير الضرورية المرتبطة بتوافق الأنظمة.
وعلى ضوء هذه الاتفاقية؛ ستستفيد "الياه سات" من شبكة "نمر" وعلاقاتها الحالية مع حكومة المملكة العربية السعودية لتوسيع حضورها واستقطاب المزيد من العملاء.
في المقابل؛ ستحظى "نمر" بفرصة توسيع سلسلة القيمة الخاصة بها وتوفير مركبات دفاعية متصلة لقاعدة عملائها من خلال شبكة اتصالات فضائية آمنة - على النطاقين التردديين Ka-band وL-band.
وقال المدير العام لوحدة الياه سات للخدمات الحكومية عيسى الشامسي: "يسعدنا أن نحقق هذا الإنجاز مع شركة ’نمر‘ عقب مذكرة التفاهم التي وقعناها معاً في عام 2021.
وأضاف: نحن في شركة "الياه سات" نتفهم احتياجات عملائنا في قطاع الدفاع، ونزودهم بخدمات الاتصالات أثناء الحركة (COTM) المدمجة بالمنصات والجاهزة للتركيب والقائمة على الاتصالات الفضائية. وبالتعاون مع شركائنا ومزودي الحلول، نقدم خدمات مُدارة ومتطورة ومتكاملة للاتصالات أثناء الحركة لدعم منصات المركبات البرية والبحرية المعقدة؛ إضافة لخدمات الصيانة والدعم الفني على مدار الساعة لضمان أعلى مستويات الأداء والموثوقية والأمان.
وأردف "الشامسي": "نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعمنا المستمر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مع توسيع نطاق خدماتنا المتاحة لحكومة المملكة العربية السعودية بشكل فعال من خلال العمل على تلبية احتياجات المملكة لأحدث حلول الاتصال الفضائية".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة نمر أبري دو بليسيس: "بصفتنا الشركة الرائدة في المنطقة في تصنيع المركبات المدرعة التي أثبتت كفاءتها في القتال؛ يسعدنا أن نعلن عن اتفاقيتنا مع مشغل خدمات الأقمار الصناعية الرائد في دولة الإمارات لدمج حلولهم الرائدة للاتصالات الفضائية في أحدث منصاتنا. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا باستخدام أحدث التقنيات التي تضمن تميز عملائنا في هذا المجال".
وتمتلك "الياه سات"، بصفتها المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الجهات شبه الحكومية؛ مكانة مثالية لتوفير حلول متعددة المهام واتصالات فضائية شاملة وآمنة وقابلة للتشغيل البيني لدعم العمليات البرية والبحرية والجوية.
وتتيح حلول المجموعة المرنة للمناطق التي تقع خارج نطاق الرؤية (BLoS) إمكانية السيطرة الفائقة على السفن غير المأهولة من أي موقع، مما يوسع نطاقها التشغيلي ليتجاوز حدود الرؤية الاعتيادية.