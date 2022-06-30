اليحيى: جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن

تَفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مَنْفَذَي الربع الخالي والبطحاء؛ للوقوف ميدانيًّا على الخدمات التي تقدّمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.