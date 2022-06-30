محليات

اليحيى: جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن

تَفَقد جوازات مَنْفَذي الربع الخالي والبطحاء واطلع على الإجراءات المنفذة للحجاج
اليحيى: جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن
الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات
سبق
سبق

تَفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مَنْفَذَي الربع الخالي والبطحاء؛ للوقوف ميدانيًّا على الخدمات التي تقدّمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.

واطلع الفريق اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات في المنفذين لاستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.

وأكد مدير عام الجوازات أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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