"اليحيى" يتفقد جوازات الوديعة وسلوى للوقوف على الخدمات المقدمة للحجاج
الفريق سليمان اليحيى خلال الجولة التفقدية
محليات

"اليحيى" يتفقد جوازات الوديعة وسلوى للوقوف على الخدمات المقدمة للحجاج

وجه بتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن بالمنافذ البرية والبحرية والجوية
واس
واس

تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الأحد، منفذي الوديعة وسلوى؛ للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.

وتفصيلاً، اطلع الفريق اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات في المنفذين لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم للأراضي السعودية وإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.

وأكد المدير العام للجوازات أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافذ الجوية والبرية والبحرية وتقديم أرقى الخدمات لهم.

ضيوف الرحمن
منفذ الوديعة
منفذ سلوى
مدير الجوازات
مناسك الحج
الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى
حج 1443هـ

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