"اليحيى" يتفقد جوازات الوديعة وسلوى للوقوف على الخدمات المقدمة للحجاج

تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الأحد، منفذي الوديعة وسلوى؛ للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.