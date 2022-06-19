محليات
"اليحيى" يتفقد جوازات الوديعة وسلوى للوقوف على الخدمات المقدمة للحجاج
وجه بتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن بالمنافذ البرية والبحرية والجوية
تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الأحد، منفذي الوديعة وسلوى؛ للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.
وتفصيلاً، اطلع الفريق اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات في المنفذين لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم للأراضي السعودية وإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة.
وأكد المدير العام للجوازات أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن في المنافذ الجوية والبرية والبحرية وتقديم أرقى الخدمات لهم.