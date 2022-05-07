اليوم.. "آل الشيخ" يفتتح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

ويأتي المؤتمر امتدادًا لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء الإنسان، والإسهام في تنمية المجتمع، وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، إضافة إلى بناء الشراكات، ومد جسور التواصل مع كبرى المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ إذ تجتمع 262 جهة تعليمية محلية وعالمية تحت سقف واحد (110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية)، إلى جانب 180 متحدثًا ومتحدثة في الجلسات والورش، مستعرضين الفرص المتاحة لتطوير التعليم، ومحفزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم، وتعزز كفاءة مؤسساته، وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية، وذلك في 131 ورشة عمل، و11 جلسة.