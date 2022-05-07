اليوم.. "آل الشيخ" يفتتح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022
يفتتح وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، معلنًا انطلاق جلسات المؤتمر وورش العمل التي يتضمنها، إلى جانب فعاليات المعرض وأنشطته التي تستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً على مدى أربعة أيام، بمشاركة وزراء التعليم، ونخبة من الخبراء والمختصين الدوليين.
ويشهد اليوم الأول للمؤتمر والمعرض مشاركة الدكتور آل الشيخ في الجلسة الرئيسة التي تأتي بعنوان "السياسات التعليمية في ظل التحديات"، إلى جانب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر الدكتور طارق شوقي، ووزير التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، والمدير الدولي للتعليم في البنك الدولي الدكتور خيمي سافيدرا، والبروفيسور السير ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم في السعودية.
ويأتي المؤتمر امتدادًا لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء الإنسان، والإسهام في تنمية المجتمع، وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، إضافة إلى بناء الشراكات، ومد جسور التواصل مع كبرى المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ إذ تجتمع 262 جهة تعليمية محلية وعالمية تحت سقف واحد (110 جهات عارضة محلية، و152 جهة عارضة دولية)، إلى جانب 180 متحدثًا ومتحدثة في الجلسات والورش، مستعرضين الفرص المتاحة لتطوير التعليم، ومحفزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم، وتعزز كفاءة مؤسساته، وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية، وذلك في 131 ورشة عمل، و11 جلسة.
ويشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية من 23 دولة، بوجود أكثر من 54 جامعة أمريكية، وما يزيد على 50 جامعة بريطانية على أرض مركز المعارض بالرياض، كما تشارك فيه الجامعات السعودية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبوها، ومديرو التعليم والمتخصصون في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.
وتتطلع وزارة التعليم إلى أن يكون المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم واحدًا من أبرز الفعاليات التعليمية المتخصصة، التي تمثل إطارًا عالميًّا للتواصل وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتجارب الدول المتقدمة.