اليوم.. الدفاع المدني يبدأ حملته التوعوية حول مخاطر الغاز البترولي المسال

وأوضحت المديرية أن الحملة تهدف إلى التعريف بمخاطر الغاز والنتائج المترتبة على سوء الاستعمال وطرق الوقاية منه، والحد من الخسائر البشرية والمادية، ونشر ثقافة السلامة الوقائية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.