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اليوم.. الدفاع المدني يبدأ حملته التوعوية حول مخاطر الغاز البترولي المسال

لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة والتحذير من سوء الاستعمال
اليوم.. الدفاع المدني يبدأ حملته التوعوية حول مخاطر الغاز البترولي المسال
الدفاع المدني يبدأ حملته التوعوية حول مخاطر الغاز البترولي المسال
سبق
سبق

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تنفيذ حملة إعلامية توعوية عن مخاطر الغاز البترولي المسال واستخداماته، لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية أن الحملة تهدف إلى التعريف بمخاطر الغاز والنتائج المترتبة على سوء الاستعمال وطرق الوقاية منه، والحد من الخسائر البشرية والمادية، ونشر ثقافة السلامة الوقائية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وشددت على الجميع بأهمية توافر وسائل السلامة الوقائية، وتوخي السلامة من المخاطر، راجية السلامة للجميع.

المديرية العامة للدفاع المدني
الغاز البترولي المسال

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