اليوم.. الذكرى السنوية الرابعة لإنشاء إدارة مشروع جُدّة التاريخية .. خطوة تلتها انطلاقة كبيرة

وقال المهتم بتاريخ مدينة جُدة خالد صلاح ابوالجدائل، إن هذا الأمر الكريم يهدف الى إعادة إعمار ما تم هدمه من إرث عمراني تاريخي وترميم ما تستدعي حالته لذلك باستخدام نفس مواد البناء، وبنفس التصاميم المعمارية السابقة، حيث أوكلت عملية التنفيذ لشركات ومؤسسات وطنية متخصصة بالتعاون مع ذوي الخبرة مع السعي إلى تدريب مجموعات من الشباب السعودي على طرق وأساليب البناء المعماري التراثي وعمليات الصيانة والترميم، ومن مهام الإدارة المعنية أن تقوم بتوقيع عقود استثمار مع ملاك هذه المباني.