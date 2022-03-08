اليوم العالمي للمرأة.. 600 امرأة عربية تخرجن من جامعة نايف الأمنية

استطاعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية منذ عام 1431هـ، إشراك الكوادر النسائية العربية في منظومة الأمن العربي بمفهومه الشامل؛ سعيًا نحو التوسع في ترسيخ التوجه الذي تتبناه الجامعة في إطار تنفيذ توجيهات وزراء الداخلية العرب؛ حيث أتاحت الجامعة المجال لقبول الطالبات في برامجها العلمية بقرار من المجلس الأعلى للجامعة؛ إدراكًا لأهمية دور المرأة في المجتمع واستجابة للحاجة إلى وجود كوادر نسائية مؤهلة في مجال الدراسات العليا المتخصصة في العلوم الأمنية وإعداد جيل من الباحثات الأمنيات، إضافة إلى تزويد العاملات بالمختبرات الجنائية العربية بالمعارف والمهارات الفنية الدقيقة من خلال البرامج التدريبية والتطبيقية.