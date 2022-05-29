اليوم.. المرور السعودي يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر"

وأعلنت "المرور" في تغريدة على تويتر، طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأربعاء 2 ذو القعدة الموافق 1 يونيو؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.