اليوم.. المرور السعودي يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر"

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد 29 مايو، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، الذي يمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة عبر المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وأعلنت "المرور" في تغريدة على تويتر، طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأربعاء 2 ذو القعدة الموافق 1 يونيو؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.
وحدّدت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.