اليوم.. انطلاق فعاليات "قرية الأنيمي" اليابانية بمنطقة سيتي ووك

تنطلق اليوم الخميس، فعاليات "قرية الأنيمي" العالمية اليابانية الشهيرة في منطقة "سيتي ووك" ضمن موسم جدة 2022، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك بالعديد من العروض والفعاليات والحفلات المتنوعة، بحضور شخصيات يابانية والعديد من عشاق فعالية الأنيمي.