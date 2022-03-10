محليات

اليوم.. بدء طرح مزاد اللوحات المميزة بالمرور عبر "أبشر"

إلكترونيًّا ويستمر حتى الأحد 13 مارس ويمكن للجميع المشاركة
اليوم.. بدء طرح مزاد اللوحات المميزة بالمرور عبر "أبشر"
سبق
سبق

تبدأ الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأعلنت الإدارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأحد 13 مارس، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين شراءُ اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد؛ حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر" ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار "المرور"، وبعد ذلك اختيار خدمة "مزاد اللوحات الإلكترونية".

أبشر
الإدارة العامة للمرور
مزاد اللوحات الإلكتروني

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