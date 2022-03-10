اليوم.. بدء طرح مزاد اللوحات المميزة بالمرور عبر "أبشر"

وأعلنت الإدارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأحد 13 مارس، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين شراءُ اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.