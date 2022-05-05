اليوم.. تطبيق قرار منع استيراد الشاحنات التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات

يبدأ، اليوم الخميس، تطبيق قرار مجلس الوزراء بإيقاف استيراد الشاحنات المخصصة لنقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع، على أن يكون احتساب "الموديل" بداية شهر يناير من سنة الصنع.