اليوم ختام فعاليات وزارة الثقافة "طائف الورد".. و"الثبيتي": أكثر من 900 ألف زائر

تصوير: علي الشدوي: تختتم اليوم الخميس فعاليات "طائف الورد"، والمقامة بمنتزه الردف، والتي تجاوز عدد زوارها في أيامها الأخيرة أكثر من 900 ألف زائر، ويمثلون مرتادي الفعاليات من أهالي الطائف والزوار والسائحين القادمين من خارج المحافظة، فيما تعدُّ الفعالية أكثر البرامج الجاذبة للزوار على مستوى المنطقة.
وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف فايز بن سعد الثبيتي، أن وزارة الثقافة نظمت الفعاليات بالتعاون مع أمانة الطائف، وقدمت العديد من الفعاليات الجاذبة مثل العروض المسرحية "50 عرضًا" وأتيليه "عبق"، ممثلةً في معمل تصنيع العطور، ومسرحية بائع الزهور، وعروض الكورال، ومعرض رحلة زهرة الطائف، والعديد من المعارض المتخصصة، وقبة الوردة وهي ضمن أكبر لوحة من الورود، وسلة ورود ضخمة، والتي تم تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر سلة ورد بالعالم، وتحتوي على 84.450 الف وردة بعرض تجاوز سبعة أمتار وارتفاع تجاوز المتر وعرض أكثر من 12 مترًا، وفعاليات الحفلات الموسيقية، ومعرض للرسم، والعديد من الفعاليات المصاحبة في مواقع مختلفة من المدينة ومداخلها ومخارجها.
وأشار "الثبيتي" إلى الدعم الكبير الذي وجدته الفعاليات من الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف، والتعاون الفعال من كافة القطاعات ذات العلاقة، مؤكدًا أن أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي وجّه ببذل كافة الجهود لنجاح "ورد الطائف"، ووضع كافة الإمكانات البلدية في خدمة البرامج المقامة بما يضمن النجاح الأمثل لها بإذن الله؛ حيث أقامت الأمانة سجادة الورود والزهور التي احتوت على أكثر من 800 ألف شتلة من الزهور والورود، وتبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، وشهدت إقبالًا لافتًا من زوار المنتزه، كما عرضت النافورة التفاعلية للمنتزه عروضًا تفاعلية جديدة للمرة الأولى ضمن فعاليات "طائف الورد".
وأبان أن البرنامج انطلق في 6 مايو الحالي واستمر حتى تاريخ 19 من الشهر نفسه ضمن فعاليات مهرجان "طائف الورد"، وتوزعت فعالياته في أرجاء المحافظة لضمان تفاعل الجميع مع البرامج السياحية المقامة، وشاركت فيها الأسر المنتجة ومزارعو ومنتجو الورد الطائفي، كما تزينت به صالات مطار الطائف الدولي وجدارياته بجمالية الورد، وازدانت الطرق وبوابات الطائف ومحور النور بمجسمات الورد الطائفي.
وأشاد "الثبيتي" برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة فعاليات "طائف الورد"، الذي جذب آلاف الزوار والسائحين للمحافظة خلال الأيام الماضية من داخل المملكة وخارجها، وخلق فرص عمل موسمية للشباب والشابات السعوديين.