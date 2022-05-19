اليوم ختام فعاليات وزارة الثقافة "طائف الورد".. و"الثبيتي": أكثر من 900 ألف زائر

وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف فايز بن سعد الثبيتي، أن وزارة الثقافة نظمت الفعاليات بالتعاون مع أمانة الطائف، وقدمت العديد من الفعاليات الجاذبة مثل العروض المسرحية "50 عرضًا" وأتيليه "عبق"، ممثلةً في معمل تصنيع العطور، ومسرحية بائع الزهور، وعروض الكورال، ومعرض رحلة زهرة الطائف، والعديد من المعارض المتخصصة، وقبة الوردة وهي ضمن أكبر لوحة من الورود، وسلة ورود ضخمة، والتي تم تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر سلة ورد بالعالم، وتحتوي على 84.450 الف وردة بعرض تجاوز سبعة أمتار وارتفاع تجاوز المتر وعرض أكثر من 12 مترًا، وفعاليات الحفلات الموسيقية، ومعرض للرسم، والعديد من الفعاليات المصاحبة في مواقع مختلفة من المدينة ومداخلها ومخارجها.