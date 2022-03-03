اليوم.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ8 مئوية.. ومكة الأعلى

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ ستشهد تسجل طريف والقريات أدنى درجات حرارة بـ8 درجات مئوية للأولى و9 درجات للثانية، بينما تسجل مكة المكرمة أعلى درجة بـ38 مئوية.

ووفق المركز فإن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال الساعات المقبلة، جاءت كالتالي: طريف 8 درجات مئوية، والقريات 9، والباحة 11، وأبها 12، وتبوك وعرعر 13، وسكاكا 14، وحائل 15، والدمام والأحساء 16، والرياض 17، والمدينة المنورة 20، ومكة المكرمة 23، وجدة 23 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة العظمى على بعض المدن وفق حساب المركز على تويتر فهي كالتالي: مكة المكرمة 38 درجة مئوية، والقنفذة 35، والمدينة المنورة وجدة وبريدة وحفر الباطن 34، وشرورة ورفحا والمجمعة 33، ووادي الدواسر والدوادمي وجازان وينبع والعلا وبيشة والخرج 32، وحائل 31، والطائف 30، والدمام 33، والرياض 32، وأبها 24 درجة مئوية.