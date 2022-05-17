اليوم.. مناطق فعاليات موسم جدة الـ9 تستقبل زوارها بتجارب عالمية وعروض مشوقة

تستقبل جميع فعاليات مناطق موسم جدة 2022 التسعة، زوارها اليوم الثلاثاء بالعديد من العروض المشوقة والبرامج المتنوعة، والتجارب العالمية الجديدة، بعد اكتمال البرنامج المحدد لانطلاق فعاليات كل منطقة.
ويجذب موسم جدة عبر منطقة (جدة بير، وجدة جنغل، وسيتي ووك، وسوبردوم، وجدة التاريخية)، الزوار؛ فيما تواصل مناطق فعاليات: (جدة آرت بروميناد، وسيرك دو سوليه، ونادي اليخوت، وحديقة الأمير ماجد) فعالياتها المنوعة.
وتتميز مناطق فعاليات موسم جدة بتنوع عروضها، وتعدد خياراتها وبرامجها، والخدمات التي توفرها لزوارها، وتوزيعها الجغرافي على مناطق المدينة، إضافة إلى مناسبتها لجميع الأعمار من الجنسين.
وحظيت مواقع فعاليات موسم جدة بحضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات والأعمار؛ ممن استمتعوا بالفعاليات اليومية التي تشهدها مناطق الموسم والتي تنوعت ما بين عروض للألعاب النارية، وفِرَق استعراضية، وألعاب ترفيهية، وحفلات فنية، وعروض سيرك، ومسارح، وعروض بحرية، وغيرها العديد من الفعاليات.
ويُتوقع أن تستقطب المناطق التسع لفعاليات موسم جدة 2022 خلال الأيام المقبلة، أعدادًا كبيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها؛ حيث هيأت إدارة الموسم كل المناطق ليقضي الزوار أجمل الأوقات فيها، ويستمتعوا بالفعاليات والعروض المقدمة.