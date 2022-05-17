اليوم.. مناطق فعاليات موسم جدة الـ9 تستقبل زوارها بتجارب عالمية وعروض مشوقة

وحظيت مواقع فعاليات موسم جدة بحضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات والأعمار؛ ممن استمتعوا بالفعاليات اليومية التي تشهدها مناطق الموسم والتي تنوعت ما بين عروض للألعاب النارية، وفِرَق استعراضية، وألعاب ترفيهية، وحفلات فنية، وعروض سيرك، ومسارح، وعروض بحرية، وغيرها العديد من الفعاليات.