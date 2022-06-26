اليوم.. 77 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في مدارس "تعليم الجوف"‎‎

أدى صباح اليوم، أكثرُ من 77 ألف طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، اختبارات نهاية العام الدراسي 1443هـ.
وتَفَقّد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي سير الاختبارات في عدد من المدارس، وأشاد بالجهود المبذولة من منسوبي ومنسوبات المدارس؛ مؤكدًا أهمية مراعاة الطلاب في هذه الاختبارات من جميع النواحي التربوية والتعليمية.
واطمأن "الغامدي" على اكتمال الخدمات التي تقدّمها إدارات المدارس والهيئات التعليمية والإدارية للطلاب؛ من تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات، وملاحظة تناسب توزيع الطلاب على القاعات، وتهيئة جميع الوسائل المعينة لأداء اختبارات الطلاب والطالبات في يسر وسهولة، لتحقيق نتائج مثمرة.
وتابع مساعدو المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان، والدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، والمساعد للشؤون المدرسية راجح بن مسعد الفهيقي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، وأكدوا أهمية تهيئة المكان المناسب وزرع الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات.