اليوم.. 77 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية في مدارس "تعليم الجوف"‎‎

وتَفَقّد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي سير الاختبارات في عدد من المدارس، وأشاد بالجهود المبذولة من منسوبي ومنسوبات المدارس؛ مؤكدًا أهمية مراعاة الطلاب في هذه الاختبارات من جميع النواحي التربوية والتعليمية.