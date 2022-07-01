"امتهان الكتب بعجلات المركبات".. مقطع رائج و"القراش" يبلور الأسباب والعلاج

وأضاف "القراش": في رأيي لو ظهر أبو الطيب المتنبي في زماننا هذا لاعتذر لأهل زمانه الذي قال أمامهم شطر بيته الشهير (وَخَيرُ جَليسٍ في الزَمانِ كِتابُ)، لأنه قد أصبح الكتاب في زمننا أرخص من ورق "التواليت" لدى بعض فئات المجتمع بسبب بعض السلوكيات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض أبنائنا نهاية كل عام دراسي، وقبل أن نلقي بالخطأ على الطالب يجب أن نلقي نظرة على أسلوب وطبيعة التربية في المنزل والقوانين المدرسية التي تساهم في عدم حدوث هذه الظاهرة كل عام ناهيك عن الحوافز التربوية التي تحفظ للكتاب كرامته".