انتبه لـ 3 أخطار.. هبات بسرعة 80 كم وغبار كثيف بهذه المناطق

ومن المُرتقب، بحسب موقع "طقس العرب"، أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في شمال غرب المملكة مع ساعات ليل الأحد/الإثنين وخلال نهار الإثنين مُقارنة مع نهار يوم الأحد، بمشيئة الله؛ حيث تستوجب هذه الأحوال الجوية الانتباه لثلاثة أخطار: "خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 80 كم/ساعة في تلك المناطق، وخطر التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وخطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار".