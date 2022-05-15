انتبه لـ 3 أخطار.. هبات بسرعة 80 كم وغبار كثيف بهذه المناطق

تُظهر مخرجات النماذج العددية للطقس توقعات باندفاع كُتلة هوائية أقل حرارة، خلال الساعات المقبلة ومساء اليوم، تُسبب نشاطاً كبيراً في سرعة الرياح ونشوء موجات غُبارية كثيفة في بعض المناطق، وانخفاض على درجات الحرارة في وقتٍ مُتأخر من الليل.
وفي التفاصيل، تعبر شمال غرب المملكة الساعات القادمة كُتلة هوائية أقل حرارة قادمة عبر شرقي البحر الأبيض المُتوسط وبلاد الشام، تعمل على زيادة فرق قيم الضغط الجوي، الأمر الذي يؤدي إلى نشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية تتجاوز بعض هباتها حاجز 80 كم/الساعة، وتُعد هذه الرياح كفيلة بنشوء موجات غبارية كثيفة في أجزاءٍ من الجوف والحدود الشمالية وتبوك.
ومن المُرتقب، بحسب موقع "طقس العرب"، أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في شمال غرب المملكة مع ساعات ليل الأحد/الإثنين وخلال نهار الإثنين مُقارنة مع نهار يوم الأحد، بمشيئة الله؛ حيث تستوجب هذه الأحوال الجوية الانتباه لثلاثة أخطار: "خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 80 كم/ساعة في تلك المناطق، وخطر التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وخطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار".