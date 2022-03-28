انتخاب "أبوهادي" رئيساً لغرفة جازان.. و"المالكي "و"السهلي" نائبين

ولفت إلى أن غرفة جازان منذ تدشينها لأكثر من أربعين عاماً وهي تخطو خطوات ملموسة في تدعيم فرص نمو الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية ومحاور استراتيجية قوامها الريادة والتميز في رعاية مصالح قطاع الأعمال، مؤكدًا التزامه ومجلس الإدارة الجديد بالعمل على استمرار تقدّم الغرفة وتميّزها على كل الأصعدة، والعمل مع أفراد جهازها التنفيذي لخدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات المشتركين من رجال وسيدات الأعمال.