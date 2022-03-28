انتخاب "أبوهادي" رئيساً لغرفة جازان.. و"المالكي "و"السهلي" نائبين

انتخب مجلس إدارة غرفة جازان للدورة الـ10، المستشار أحمد بن محمد أبوهادي رئيساً للمجلس، كما تم انتخاب كلّ من محمد بن سوادي المالكي نائباً أول للرئيس، واحمد السهلي نائباً ثانياً.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس، ومع اكتمال النصاب القانوني، بحضور ممثلي وزارة التجارة رضا الغامدي ومحمد العنزي.
وجرت عملية اختيار قيادة المجلس للسنوات الأربع المقبلة بتوافق كامل بين الأعضاء، حيث بارك الجميع اختيار المستشار أحمد أبوهادي رئيساً لمجلس الإدارة بالتزكية.
وعقب اختياره رئيسًا لمجلس الإدارة؛ توجه "أبوهادي" في كلمته أمام المجلس بالتقدير للجميع على ثقتهم، واعدًا بأن يحمل الأمانة، وبذل الجهود وكل ما في وسعه لإنجاح غرفة جازان ككيان يعتز به كل أبنائها.
وأفاد بأن الغرفة عملت كثيرًا من الإنجازات في الفترة الماضية، وهي ماضية في تدعيم تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030م ودعم وتطوير العمل الاقتصادي والتنموي لقطاع الأعمال والعمل كمنصة لتعزيز فرص التواصل في الداخل ومع الخارج، والمساهمة في توفير بيئة اقتصادية محُفزة للأعمال، وتمكين المنشآت الاقتصادية على أنواعها في مختلف محافظات المنطقة.
ولفت إلى أن غرفة جازان منذ تدشينها لأكثر من أربعين عاماً وهي تخطو خطوات ملموسة في تدعيم فرص نمو الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية ومحاور استراتيجية قوامها الريادة والتميز في رعاية مصالح قطاع الأعمال، مؤكدًا التزامه ومجلس الإدارة الجديد بالعمل على استمرار تقدّم الغرفة وتميّزها على كل الأصعدة، والعمل مع أفراد جهازها التنفيذي لخدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تطلعات المشتركين من رجال وسيدات الأعمال.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس غرفة جازان محمد بن سوادي المالكي إن الغرفة منارة اقتصادية رائدة، وإن الحاجة ملحة لاستكمال مسيرة الغرفة في خدمة اقتصاد المنطقة وتحقيق تطلعات المشتركين وكافة قطاعي المال والأعمال في المنطقة.
من جانبه، أشار النائب الثاني احمد بن حسن السهلي إن أهم ما يميز الغرفة هو ذاك التناغم واللغة المشتركة، الذي أفرز العديد من المبادرات والبرامج التي رفدت بها المجتمع الاقتصادي.
وأوضح أنها جاءت ترجمةً واقعيةً للمحاور والمستهدفات الاستراتيجية ومواكبةً لمستهدفات الاقتصاد الوطني، مبدئًا تفاؤله بالمجلس الجديد الذي يتطلع من خلاله إلى تحقيق التنوع في أعمال الغرفة وأنشطتها.
وقد أكد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن مجلس الإدارة الجديد يحمل تطلعات وأهداف عدة نحو تمكين مفاهيم التعاون والشراكة للتأثير الاستراتيجي في القرار الاقتصادي وتعزيز العمل التنافسي في بيئة الأعمال بجازان والاستمرار في استكشاف المكانة الاقتصادية والمجتمعية للمنطقة، وكذلك الاستمرار في تطوير وسائل التميز المؤسسي سواء للغرفة أو لقطاع الأعمال في المنطقة.