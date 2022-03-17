انتخاب ممثل المملكة لرئاسة فريق تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

انتخبت الدول الأعضاء بالجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، ممثل المملكة المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن، لرئاسة الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، وذلك أثناء انعقاد أعمال الجمعية بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 9 مارس 2022م.
وقال نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الاستراتيجية والتعاون الدولي المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن، عقب انتخابه: إن انتخاب الدول لمرشح المملكة يُعد اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة في صياغة المعايير الدولية ذات الصلة بالتقنية، وتمكينها بشكل آمن، ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الدولي.
وذكر أن انتخاب المملكة يعكس الدور الفاعل لها في المنظمات الدولية، وخبرتها المتراكمة في التعامل مع القضايا الدولية في ھذا المجال، خاصة وأنه للمرة الأولى منذ تأسيس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في عام 1993م يتم انتخاب مرشح عربي لشغل رئاسة ھذا الفريق.
يُذكر أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات يعود تأسيسه لأكثر من 60 عامًا، وتعد ھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثل المملكة ونقطة اتصالها مع الاتحاد وتحرص على حماية وتنمية مصالح المملكة من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف فرق ولجان الاتحاد خاصة في قطاع التقييس؛ من أجل وضع المعايير الفنية والتقنية الدولية التي من شأنها توفير قاعدة مشتركة للتنمية في ھذا المجال، والدفـع بالابتكار وتبني التقنيات الناشئة والصناعـة.
ويشتمل نطاق عمل لجان الدراسة بالاتحاد على وضع معايير لشبكات المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، وكذلك تعزيز الثقة والأمن في استخدام الاتـصالات وتقنية المعلومات والحوسبة الكمية.
وتشترك في عضوية أعمال قطاع التقييس 193 دولة، وأكثر من 260 عضواً من القطاع الخاص، وأكثر من 160 جھة بحثية وأكاديمية.