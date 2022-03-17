انتخاب ممثل المملكة لرئاسة فريق تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات

يُذكر أن قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات يعود تأسيسه لأكثر من 60 عامًا، وتعد ھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثل المملكة ونقطة اتصالها مع الاتحاد وتحرص على حماية وتنمية مصالح المملكة من خلال المشاركة الفاعلة في مختلف فرق ولجان الاتحاد خاصة في قطاع التقييس؛ من أجل وضع المعايير الفنية والتقنية الدولية التي من شأنها توفير قاعدة مشتركة للتنمية في ھذا المجال، والدفـع بالابتكار وتبني التقنيات الناشئة والصناعـة.