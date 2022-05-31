انتهاء المرحلة الأولى لتصريف مياه ضاحية الملك فهد وتطوير شبكة الطرق بالدمام

ونفذت عدداً من مشاريعها لأنسنة المدن ومعالجة التشوه البصري، أبرزها تأهيل الشارع الحادي عشر بالدمام وتقاطعه مع طريق الخليج، وحتى تقاطعه مع شارع الملك عبد العزيز، بطول الشارع 1040متر وعرض 30 متر، يضم أعمال السلفتة بمساحة تقدر بـ17 ألف متر مربع، بالإضافة إلى عمل مسارين للسيارات تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 4متر، وتم تزويد الشارع بمواقف للسيارات وأرصفة للمشاة من بلاط الجرانيت، بمساحة إجمالية تصل إلى 6 آلاف متر مربع، مزينه بأحواض للزراعة على طول الشوارع، حيث تم زراعة 146شجرة تقوم بتوفير الظل لمرتادي هذا الشارع، وللاستفادة أكثر من ظــــــل هذه الأشجار، تم تركيب عدد 80 كرسي خشبي بجوارها، وزراعة مغطيات تربة وزهور موسمية ذات ألوان جذابة على مساحة تقدر بـ ٤ الآلف متر مربع ذات إضاءة، كما استخدمت أعمدة إنارة تجميلية بارتفاع 5 أمتار تراعي البعد الإنساني بعدد 128 عمود إنارة.