انتهاء المرحلة الأولى لتصريف مياه ضاحية الملك فهد وتطوير شبكة الطرق بالدمام

ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية لمشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية أنهت أمانة المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى، بضاحية الملك فهد بالدمام، والتي تستهدف الحي الثاني بالكامل وأجزاء من الحيّين الخامس والسادس، بإنشاء وتشغيل محطة ضخ تصريف مياه الأمطار بطاقة استيعابية (23500) متر مكعب بالساعة، وإنشاء خطوط طرد بطول 28 كم وإنشاء شبكات انحدار بطول 36 كم، كما سيتم الانتهاء من محطة أخرى، في الفترة القليلة القادمة.
ويأتي مشروع تصريف الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام، ضمن جملة من مشاريع تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير البنية التحتية بحاضرة الدمام، التي دشنها مؤخراً الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والتي نفذتها أمانة المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتضمنت عدداً من المشاريع التنموية من أهمها شبكة الطرق وأنسنتها، وتطوير البنية التحتية بحاضرة الدمام.
وعملت أمانة المنطقة الشرقية ضمن مشاريعها لرفع كفاءة شبكة الطرق وتخفيف الاختناقات المرورية، في ضوء خططها للتحسين المستمر، حيث تم ربط طريق المؤسس الملك عبدالعزيز بالدمام، بطريق الدمام الجبيل السريع، بطول 1,6 كم، وعرض 40 متر ليصبح أحد المداخل المحورية الجديدة للمدينة من الجهة الشمالية، رابطا طريق الأمير محمد بن فهد وصولًا الى شارع الخليفة عمر بن الخطاب "رضي الله عنه"؛ بهدف تسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلات للمركبات القادمة من وإلى أحياء وسط وشمال الدمام، متضمناً مساحات خضراء بلغت 5000 م2.
ونفذت عدداً من مشاريعها لأنسنة المدن ومعالجة التشوه البصري، أبرزها تأهيل الشارع الحادي عشر بالدمام وتقاطعه مع طريق الخليج، وحتى تقاطعه مع شارع الملك عبد العزيز، بطول الشارع 1040متر وعرض 30 متر، يضم أعمال السلفتة بمساحة تقدر بـ17 ألف متر مربع، بالإضافة إلى عمل مسارين للسيارات تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 4متر، وتم تزويد الشارع بمواقف للسيارات وأرصفة للمشاة من بلاط الجرانيت، بمساحة إجمالية تصل إلى 6 آلاف متر مربع، مزينه بأحواض للزراعة على طول الشوارع، حيث تم زراعة 146شجرة تقوم بتوفير الظل لمرتادي هذا الشارع، وللاستفادة أكثر من ظــــــل هذه الأشجار، تم تركيب عدد 80 كرسي خشبي بجوارها، وزراعة مغطيات تربة وزهور موسمية ذات ألوان جذابة على مساحة تقدر بـ ٤ الآلف متر مربع ذات إضاءة، كما استخدمت أعمدة إنارة تجميلية بارتفاع 5 أمتار تراعي البعد الإنساني بعدد 128 عمود إنارة.